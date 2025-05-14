В «Динамо» назвали компонент, в плане выполнения которого можно равняться на их клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что финансовая устойчивость клуба — компонент, в плане выполнения которого другим командам можно равняться на бело-голубых.

«Знаете, я часто слышу про какие-то финансовые проблемы в «Динамо». Я могу вам с полной уверенностью сказать, что за два года моей работы в клубе никаких финансовых проблем не было. Игроки вовремя получали зарплату, а клуб в полном объёме всегда выполнял свои обязательства.

Что касалось офиса, то всё работало в штатном режиме. Что касается долгов, то, слава богу, их у нас нет уже два года. Здесь хочется выразить огромную благодарность акционерам клуба и нашему президенту Виктору Воронину, который активно участвует во всех процессах, которые касаются жизнедеятельности клуба.

Поэтому на данном этапе «Динамо» один из тех клубов, на которые можно равняться в плане финансовой устойчивости и выполнения своих обязательств. Эти вопросы часто звучат, но хотелось бы, чтобы мы про них забывали», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.