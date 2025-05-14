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Кудашов: «Динамо» сделало небольшой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом

Кудашов: «Динамо» сделало небольшой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об итогах сезона для бело-голубых.

«Хочу поблагодарить руководство за поддержку в течение всего сезона и во время плей-офф, за оценку, которая дана нашей работе. Мы всегда говорим, что Кубок один. Естественно, мы стремились сделать всё, чтобы играть сейчас, в финале, и бороться за Кубок. Но сделали всё равно небольшой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом.

Хотел бы также выразить благодарность болельщикам, которые в течение всего сезона поддерживали нас, за ту атмосферу, которые они создают на хоккее, и любовь к команде. Отмечу, что в последнее время на «Динамо» билеты купить нельзя. Мы стараемся отвечать тем же. Думаю, у нас идёт взаимная передача энергии друг другу. Ещё раз спасибо им за это», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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