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Сушко: в «Динамо» все спали и видели кубок, но медаль — это всё равно медаль

Сушко: в «Динамо» все спали и видели кубок, но медаль — это всё равно медаль
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил завоевание клубом бронзовых медалей по итогам сезона КХЛ.

«Когда закончится финал Кубка Гагарина, КХЛ официально подведёт итоги сезона и объявит призёров. Тогда мы дополнительно объявим о дате награждения команды и пригласим всех, кто захочет посетить. Все смогут это сделать. Пока же мы ждём официально подведения итогов сезона. Здорово, что команда завоевала медали.

Алексей Николаевич Кудашов сказал, что мы сделали небольшой шажочек вперёд. Он сказал, что небольшой, но я считаю, что медаль – это всё равно медаль. Он правильно сказал, что мы все спали и видели кубок. У нас есть что доказывать и есть куда стремиться. Надеемся, что эта медаль станет шажком на пути к следующему этапу», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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