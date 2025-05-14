Гендиректор «Динамо» назвал условие, при котором Комтуа покинет столичный клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко назвал условие, при котором форвард Макс Комтуа покинет столичный клуб.

«Стадия переговоров с ним активная. Вы все прекрасно понимаете, что Максим – молодой игрок 1999 года рождения. Он ограниченно свободный агент в КХЛ, права в лиге полностью у «Динамо». Мы давно ему сделали контрактное предложение, которое они обсуждают со своим агентом.

Если у него будет супервыгодный североамериканский вариант, понятно, что нам будет сложно его сохранить, потому что у него был однолетний контракт, и это изначально всё обговаривалось. Но права в КХЛ на игрока у «Динамо», и мы будем прилагать все усилия, чтобы его сохранить в команде», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.