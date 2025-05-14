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Гендиректор «Динамо»: если говорить грубо, клуб не ставил целью ограбить болельщиков

Гендиректор «Динамо»: если говорить грубо, клуб не ставил целью ограбить болельщиков
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о ценовой политике на домашние билеты клуба.

«Мы ещё окончательно не подводили арифметику относительно выручки за продажу билетов. Но в сравнении с прошлым сезоном мы констатируем присутствие роста. Могу сказать, что при этом клуб не ставил целью ограбить болельщиков, если говорить грубо. На игры плей-офф мы могли делать ценник x2, и они бы всё равно разошлись. Но мы понимали, что в первую очередь играем для болельщиков, поэтому очень щепетильно к этому подходили. Болельщики – это наш основной актив, от которого мы и отталкиваемся», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Позиция акционеров клуба заключается в том, чтобы приглашать болельщиков и играть для болельщиков. Поэтому мы не ставили задачу заработать на этом деньги, которые бы скомпенсировали бюджет. Это и невозможно, потому мы не будем идти по такому пути. Это не те деньги, которые мы считаем как основные», — добавил к вышесказанному президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

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