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В московском «Динамо» прокомментировали будущее в клубе голкипера Моторыгина

В московском «Динамо» прокомментировали будущее в клубе голкипера Моторыгина
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал будущее в клубе вратаря Максима Моторыгина.

«У Максима Моторыгина примерно такая же ситуация, как и у Комтуа. Видите, у всех одинаковые ситуации. Моторыгин также является ОСА в КХЛ. Мы ему сделали предложение. Сейчас они думают со своим агентом – принимать его или нет. Если нет, то будем делать квалификационное предложение и дальше вести переговорный процесс.

Знаете, клуб должен иметь хотя бы минимальные преференции с игроков, которые ОСА. НСА – это совершенно иная категория, которая находится в другом статусе. Переговорный процесс идёт, но он требует тишины», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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