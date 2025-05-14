В московском «Динамо» прокомментировали будущее в клубе голкипера Моторыгина

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал будущее в клубе вратаря Максима Моторыгина.

«У Максима Моторыгина примерно такая же ситуация, как и у Комтуа. Видите, у всех одинаковые ситуации. Моторыгин также является ОСА в КХЛ. Мы ему сделали предложение. Сейчас они думают со своим агентом – принимать его или нет. Если нет, то будем делать квалификационное предложение и дальше вести переговорный процесс.

Знаете, клуб должен иметь хотя бы минимальные преференции с игроков, которые ОСА. НСА – это совершенно иная категория, которая находится в другом статусе. Переговорный процесс идёт, но он требует тишины», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.