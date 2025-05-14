Алексей Кудашов назвал число игроков «Динамо», которым потребуются операции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал число игроков бело-голубых, которым потребуются операции.

– Насколько серьёзна травма Комтуа? Он мог помочь команде в четвёртой и пятой играх?

– Травма была серьёзная. Помочь он не мог. Оперативного вмешательства не нужно, само заживёт.

– Вы говорили, что многие игроки получали в плей-офф травмы, в том числе Влад Подъяпольский, который не смог доиграть. Насколько всё серьёзно, успеют ли они восстановиться к началу сборов?

– Конкретно фамилий называть не стану. Но будут три операции, одна из которых залезет чуть-чуть на предсезонную подготовку. Человек пять-шесть безоперационно будут восстанавливаться в течение месяца. Я неслучайно сказал на последней игре, что ситуация была непростая, ряд хоккеистов получили травмы и во время игры. Но к началу сезона, думаю, практически все подойдут, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.