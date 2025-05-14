Кудашов назвал фамилии россиян, которые могут вернуться в систему «Динамо» из Америки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, кто из россиян может вернуться в систему бело-голубых из Северной Америки.

– Есть ли понимание, кого вы хотите брать на предсезонку из молодёжи и подтягивать по ходу следующего регулярного чемпионата в основную команду?

– Естественно, есть понимание. Но тут правильно говорить об игроках из петербургского и московского «Динамо». Фамилий пока называть не буду, потому что только всё закончилось. Списки составили – это игроки 2005, 2006, 2007 годов рождения. Да они и все на слуху, вы видите, кто играет в петербургском «Динамо», мы знаем перспективных ребят оттуда, и наши тоже – те, кто привлекались к тренировкам или уже даже играли.

Пару человек даже есть с 2008 года, на которых мы обращаем внимание. Сейчас многие игроки поедут в Санкт-Петербург, где и в прошлом году проводились сборы, это своеобразный сбор всего динамовского движения, да и сейчас то же самое будет – тренерский штаб собирает всю перспективную молодёжь из Москвы и Санкт-Петербурга и просматривает, кого в молодёжную лигу брать на сбор, кого – в высшую, кого – в КХЛ.

– Есть ли у вас в списке игроки из Северной Америки, которые могут вернуться в Москву?

– Из россиян, права на которых принадлежат нам?

– Да.

– Здесь небольшой список: Чернышов, Рябкин, Жеренко, Кисаков, Тринеев. Но, наверное, только Кисаков и Жеренко потенциально могут вернуться, остальные все под контрактами. Говорить даже нет смысла о других, у них действующие контракты.

– Вы их ждёте?

– Мы ждём всех, но вопрос в договорных отношениях и желаниях самих игроков.

– Насколько есть место в составе игрокам, которые вернутся из аренды? Речь о Шараканове, Паталахе. Или после сборов и тренировок будете смотреть, что с ними делать дальше?

– Правильно, вы сами ответили, будем смотреть, что дальше делать. Ещё Баклашёва забыли. Все возвращаются, всех смотрим. Когда всю колоду сложим, посмотрим, сколько у нас защитников, нападающих – кто-то останется, кто-то, возможно, поедет в аренду или обмены пойдут. Это обычный живой процесс. Никого сейчас никуда не отдаём. Будем смотреть, кто нам нужнее, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.