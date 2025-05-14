Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов назвал фамилии россиян, которые могут вернуться в систему «Динамо» из Америки

Кудашов назвал фамилии россиян, которые могут вернуться в систему «Динамо» из Америки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, кто из россиян может вернуться в систему бело-голубых из Северной Америки.

– Есть ли понимание, кого вы хотите брать на предсезонку из молодёжи и подтягивать по ходу следующего регулярного чемпионата в основную команду?
– Естественно, есть понимание. Но тут правильно говорить об игроках из петербургского и московского «Динамо». Фамилий пока называть не буду, потому что только всё закончилось. Списки составили – это игроки 2005, 2006, 2007 годов рождения. Да они и все на слуху, вы видите, кто играет в петербургском «Динамо», мы знаем перспективных ребят оттуда, и наши тоже – те, кто привлекались к тренировкам или уже даже играли.

Пару человек даже есть с 2008 года, на которых мы обращаем внимание. Сейчас многие игроки поедут в Санкт-Петербург, где и в прошлом году проводились сборы, это своеобразный сбор всего динамовского движения, да и сейчас то же самое будет – тренерский штаб собирает всю перспективную молодёжь из Москвы и Санкт-Петербурга и просматривает, кого в молодёжную лигу брать на сбор, кого – в высшую, кого – в КХЛ.

– Есть ли у вас в списке игроки из Северной Америки, которые могут вернуться в Москву?
– Из россиян, права на которых принадлежат нам?

– Да.
– Здесь небольшой список: Чернышов, Рябкин, Жеренко, Кисаков, Тринеев. Но, наверное, только Кисаков и Жеренко потенциально могут вернуться, остальные все под контрактами. Говорить даже нет смысла о других, у них действующие контракты.

– Вы их ждёте?
– Мы ждём всех, но вопрос в договорных отношениях и желаниях самих игроков.

– Насколько есть место в составе игрокам, которые вернутся из аренды? Речь о Шараканове, Паталахе. Или после сборов и тренировок будете смотреть, что с ними делать дальше?
– Правильно, вы сами ответили, будем смотреть, что дальше делать. Ещё Баклашёва забыли. Все возвращаются, всех смотрим. Когда всю колоду сложим, посмотрим, сколько у нас защитников, нападающих – кто-то останется, кто-то, возможно, поедет в аренду или обмены пойдут. Это обычный живой процесс. Никого сейчас никуда не отдаём. Будем смотреть, кто нам нужнее, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Алексей Кудашов назвал число игроков «Динамо», которым потребуются операции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android