Ожиганов: всю жизнь мечтал играть за «Динамо». Было приятно, когда стал капитаном

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился итогами сезона для себя и команды.

– Вы говорили о том, что в шестом матче со СКА получили небольшую травму. Она влияла на ваше физическое состояние? Или весь плей-офф вы провели на полную мощность?

– На полную мощность провёл.

– Со стороны показалось, что по сравнению с прошлым сезоном в этом плей-офф команда была более сплочённой. За счёт этого удавалось выгрызать матчи, даже когда проигрывали. В последней игре с «Трактором» при счёте 1:3 показали лавку – там половина, если не вся команда, стоит. Как удалось такой сплочённости добиться? Действительно ли это помогало, есть ли разница по сравнению с прошлым сезоном?

– В первую очередь хочется выразить благодарность Алексею Николаевичу Сопину, он тоже причастен к этой команде и атмосфере, которая была на лавке. Подобрались такие ребята по характеру: и опытные, и порядочные молодые, не было никаких внутренних левых движений. От этого и результат, наверное, добавлялся. Были проблемы по ходу сезона, но команда вытаскивала матчи, серию – не было бы коллектива, не было бы и этих побед.

– Большую часть сезона вы были капитаном команды. Что это для вас значит? Сколько ещё вы хотели бы пробыть в этой роли?

– Я мечтал всю жизнь играть за «Динамо», с детства. Я чувствовал груз ответственности, когда мечта сбылась, плюс стал капитаном, было приятно. Как дальше будет – не знаю, не мне решать.

– Мы помним историю Андрея Миронова в «Динамо». Игорь, считаете ли вы себя продолжателем его традиций как капитан?

– Нет, у каждого свой путь. Не вижу себя никаким продолжателем, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.