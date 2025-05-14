Кудашов — о подписании игроков из Америки: общались с Овечкиным как раз на эту тему

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал про общение с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

– Вы говорили, что Александр Овечкин записывал обращение по ходу плей-офф к команде. Сейчас у него тяжёлая ситуация в серии с «Каролиной». Может, вы ему записывали какие-то обращения?

– Мы не записываем, мы разговариваем. Зачем записывать? Взял – набрал. Общались недавно и обсудили его серию. Зачем ему советовать? Он сам кому хочешь посоветует, мы по другим вопросам с ним общались, по хоккейным тоже. У нас постоянное общение идёт, не надо перетирать эту тему. Вы так говорите, будто с каким-то инопланетянином разговариваем. Совершенно нормально общаемся.

– Готовы ли вы общаться с Овечкиным по поводу подписаний контрактов с игроками из Северной Америки?

– Мы общались с ним как раз на эту тему, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.