В московском «Динамо» высказались о целях в селекции на новый сезон КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о селекционных целях бело-голубых на новый сезон КХЛ.

– Вы говорили, что у вас нет ни к кому претензий по итогам плей-офф. Насколько довольны комплектованием команды?

– Полностью удовлетворён. Как и в любом деле, в начале сезона всё хорошо было, потом наступил момент, когда стало не всё хорошо. Но ситуацию в районе дедлайна исправили. В плей-офф я тоже всем доволен. Конечно, были игроки, которые могли сыграть ещё лучше. Тем не менее всеми доволен, все выложились по полной. Сделали практически всё, что могли.

– От Дмитрия Рашевского многого ждут. Он достаточно стабильно играет на протяжении нескольких регулярных чемпионатов. Что с ним произошло в этом плей-офф с точки зрения результативности?

– Плей-офф – немножко другое соревнование, где не всегда получается всё, как ты хочешь. Что позволяют тебе делать в регулярном чемпионате, в плей-офф не получается. Но от плей-офф к плей-офф он прибавляет. Поэтому будем надеяться, что не за горами тот плей-офф, где он сделает результат.

– На последней пресс-конференции в Челябинске вы говорили, что хотите полностью оставить костяк команды и усилиться. Есть ли понимание, какие точно позиции требуют усиления?

– Они будут зависеть от конкретных игроков, которые сейчас есть в команде, — подпишут ли контракты или нет. Если брать оборону, непонятно до конца – это атакующий защитник или оборонительный. То же самое касается и атаки – останется или не останется тот же Комтуа. Небольшие нюансы есть. По большому счёту мы и сейчас можем начать сезон – игроков достаточно, но точечные укрепления необходимы.

– Смотрели ли вы игры сборной? Какой вывод сделали по ним, в том числе по Магомеду Шараканову?

– Игры смотрел. Публично игроков не обсуждаю, тем более после игры за сборные. Когда за нас, естественно, мы обсуждаем. Все возвращаются, все в команде, дальше мы распределяем и смотрим, кто нужен команде, кто попадёт в аренду или будет на обмене.

– Вы много говорили, что полностью поменяли предсезонную подготовку. Насколько удовлетворены, как это сработало? Будете ли придерживаться того же плана при подготовке к следующему сезону?

– Чуть-чуть поменяем, потому что мы были новаторами. То, что мы делали на предсезонной подготовке, наверное, даже в Советском Союзе никто не делал. Мы посмотрели, что надо улучшить, естественно, немного поменяем, но структура останется, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.