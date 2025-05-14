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Яруллин о канадских тренерах: приезжают и местных игроков не знают, у них нет авторитетов

Яруллин о канадских тренерах: приезжают и местных игроков не знают, у них нет авторитетов
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о работе канадских тренеров в КХЛ, упомянув наставника «Трактора» Бенуа Гру.

– Вы ушли из «Трактора», который сейчас будет играть в финале. Не жалеете ли, что ушли в такой момент и не успели поработать под руководством Бенуа Гру? И что про канадского специалиста говорят ваши знакомые по челябинской команде?
– Никаких сожалений нет. Я рад вернуться в Казань и играть за «Ак Барс». Конечно, я хотел выиграть Кубок Гагарина, но сейчас они ближе к этому. А мы находимся там, где и должны находиться. Про Бенуа Гру особо не спрашивал. Хороший канадский тренер.

– Нет впечатления, что канадские специалисты сильнее нового поколения российских тренеров в КХЛ?
– Не знаю даже. Не было же такого, чтобы канадский специалист выводил в плей-офф команду, которая туда не должна была выходить. Там был хороший подбор игроков, сильный тренерский штаб, персонал. Просто совокупность факторов и привела их к успехам. А так, чтобы канадские тренеры были лучше наших, – не знаю.

Они приезжают и особо местных игроков не знают. У них нет авторитетов, возможно. Видят, кто как работает на данный момент, кто как показывает себя, какой у игрока подход к делу. Исходя из этого, и формируют состав, — цитирует Яруллина «ТИ-Спорт».

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