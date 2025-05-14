«Он аккуратно шёл, не убивать, так сложилось». Трёхкратный чемпион мира — о моменте с Дэем

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал эпизод с большим штрафом защитника «Трактора» Логана Дэя, нанёсшего удар в голову нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025.
«Дэй, как Лидстрём, встречал соперника, «пятой точкой» хотел встретить Каюмова. Но замахивался и попал ему в лицо. Чисто игровой момент. Я не думаю, что он хотел ему попадать в голову, но так получилось. Решение судей абсолютно верное – пять минут. Он аккуратно шёл, не убивать, но так сложилось: у Артура была очень высокая скорость, он ушёл в середину и просто попал так. Не думаю, что он хотел наносить травму. В целом игра была жёсткая, но без грязи», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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