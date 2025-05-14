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«Он аккуратно шёл, не убивать, так сложилось». Трёхкратный чемпион мира — о моменте с Дэем

«Он аккуратно шёл, не убивать, так сложилось». Трёхкратный чемпион мира — о моменте с Дэем
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал эпизод с большим штрафом защитника «Трактора» Логана Дэя, нанёсшего удар в голову нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

«Дэй, как Лидстрём, встречал соперника, «пятой точкой» хотел встретить Каюмова. Но замахивался и попал ему в лицо. Чисто игровой момент. Я не думаю, что он хотел ему попадать в голову, но так получилось. Решение судей абсолютно верное – пять минут. Он аккуратно шёл, не убивать, но так сложилось: у Артура была очень высокая скорость, он ушёл в середину и просто попал так. Не думаю, что он хотел наносить травму. В целом игра была жёсткая, но без грязи», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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