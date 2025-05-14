Вячеслав Быков оценил шансы «Локомотива» и «Трактора» на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о шансах «Локомотива» и «Трактора» на победу в Кубке Гагарина. Напомним, в первой игре серии челябинцы одержали победу со счётом 2:1.

«Шансы «Трактора» и «Локомотива» на победу равны. В финале все команды без исключения стараются показать свои лучшие качества. В этой схватке любые нюансы, детали и особенно аналитическая работа очень важны», – приводит слова Быкова LiveResult.

Следующая игра в Ярославле состоится 15 мая. Затем команды проведут два матча в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие матчи серии пройдут 21, 23 и 25 мая.