Артём Галимов высказался о ситуации с возможным переходом в «Анахайм»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов отреагировал на возможный переход в «Анахайм Дакс».

«Пока нечего ответить. Сегодня мне в первый раз позвонил агент, спросил меня, что мы хотим. Я ему сказал, что нужно отталкиваться от того, что предложат в Казани и за океаном. Если тут будет совсем плохое предложение, то мы поедем за океан.

Я говорю: мы только сегодня впервые что-то обсудили с моим агентом. Я даже не знаю, какой состав у «Анахайма» будет в следующем сезоне, кто в каких тройках нападения будет играть. А просто ехать туда и играть в АХЛ я не хочу. Мне это не надо. Если ехать, то играть в топ-9. Второе или третье звено, точно не в четвёртое.

Мой агент назвал клубу сумму, которую мы хотим. Он меня спросил ещё, на какую сумму я точно не подпишусь. Я ему её назвал. Дальше они уже сами будут всё обсуждать. Посмотрим, что предложат. Может, мне вообще пятилетний контракт предложат. Нужно обсудить ещё всё с родителями. Думаю, они хотят, чтобы я поехал за океан», — приводит слова Галимова «БИЗНЕС Online».