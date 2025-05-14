Клуб «Юнисон-Москва» планирует войти в состав участников КХЛ в 2030 году

Президент «Юнисона-Москва» Александр Клименко заявил, что клуб планирует войти в состав участников Континентальной хоккейной лиги в 2030 году. Клуб был основан в 2022 году, с сезона-2024/2025 «Юнисон-Москва» выступает во Всероссийской хоккейной лиге.

— Наша стратегия «Юнисон-2030» остаётся неизменной. К 30-му году клуб должен быть в КХЛ, при этом сохранив три базовые ценности: эволюционное развитие, титулованность и эстетику. Каждый год мы подводим итоги и смотрим, чего мы достигли и куда пришли. Сейчас мы на третьем этапе стратегического развития клуба, который заключается в следующем: в течение трёх лет с момента вхождения в ВХЛ мы должны завоевать Кубок. Работаем пока над этой задачей, эволюционно.

— Есть понимание, где клуб будет играть в следующем сезоне, в СМИ проходило несколько версий, но хотелось бы конкретики?

— Мы находимся в финальной стадии переговоров по заключению соглашения с «Навка Ареной». Это очень интересная площадка, которая совсем недавно открылась. Они позиционируют себя как ледовый театр — технологичная арена, на которой можно реализовать любое шоу: визуально, светом, графикой. Это полностью соответствует нашему тезису «самый технологичный клуб», — цитирует Клименко пресс-служба клуба.

В 2024 году «Юнисон-Москва» стал победителем Кубка регионов — плей-офф Национальной молодёжной лиги.