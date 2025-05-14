Фетисов — о показе матчей ЧМ в России: это предательство, нас выгнали оттуда как собак

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что считает предательством трансляции матчей чемпионата мира в условиях СВО и отстранения сборной России от международных соревнований. В данный момент ЧМ-2025 проходит в Швеции и Дании.

«Я вчера был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч финальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Матчи чемпионата транслируют и ещё что-то обсуждают об этом в студии. Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята на СВО бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран. Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Оттуда [с чемпионата мира] нас выгнали как собак, а мы ещё и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — цитируют Фетисова «РИА Новости».