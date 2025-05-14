Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будем сражаться до самого конца». Карбери о счёте 1-3 в серии «Вашингтона» с «Каролиной»

«Будем сражаться до самого конца». Карбери о счёте 1-3 в серии «Вашингтона» с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что столичная команда будет продолжать бороться в серии с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб уступает со счётом 1-3 в серии.

«Нам нужно наносить больше бросков по воротам. Я не думаю, что это огромная проблема, но были моменты, когда я думал: «Бросай шайбу». Нам нужно завершать бросками свои голевые моменты. Мы получаем кучу заблокированных бросков. Нам нужно найти способ довести шайбу до ворот.

Наши парни будут сражаться, как они это делали в четвёртой игре серии, мы боролись до самого конца. Это не сработало, однако я не ожидаю ничего другого. Мы сражались весь сезон. Я знаю наших ребят и характер нашей команды», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.

Материалы по теме
Овечкин, спасибо за сезон? Как «Вашингтону» спасти серию с «Каролиной»
Овечкин, спасибо за сезон? Как «Вашингтону» спасти серию с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android