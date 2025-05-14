Фарм-клуб «Югры» может появиться в Сургуте в случае включения команды в КХЛ

Генеральный директор хоккейного клуба OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ «Югра» Василий Филипенко заявил, что ханты-мансийский клуб может обзавестись фарм-клубом, который будет играть в Сургуте. Это произойдёт в случае включения «Югры» в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

«Всё посчитано, всё отдано руководству [региона]. В КХЛ пока обсуждается, но ещё решений никаких нет. Есть понимание, сколько надо, как надо, что надо, теперь осталось — откуда, но цифры очень серьёзные.

В той концепции, которую мы предложили руководству Ханты-Мансийского автономного округа о выводе «Югры» в КХЛ, у нас есть видение переезда, условно говоря, команды ВХЛ как фарм-клуба в Сургут, а команда КХЛ будет играть в Ханты-Мансийске. Интерес к играм большой в Сургуте. Если будут на следующий сезон обращения [о проведении домашних игр там], то будем смотреть», — цитирует Филипенко пресс-служба клуба.

В двух последних сезонах «Югра» проводила ряд домашних игр ВХЛ в Сургуте на площадке местного ледового дворца спорта, вмещающего около двух тысяч зрителей.