Стал известен состав юниорской сборной России на турнир «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд определил состав юниорской сборной России U18 (игроки не старше 18 лет) для подготовки к турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 15 по 18 мая в Новосибирске.

Вратари: Дмитрий Боричев («Локо»), Дмитрий Ивченко («Омские Ястребы»), Михаил Поваров («Толпар»).

Защитники: Максим Агафонов, Алексей Родионов (оба — «Толпар»), Матвей Висков («АКМ-Юниор»), Александр Грунин («Сибирские Снайперы»), Павел Денисов («Омские Ястребы»), Владислав Дрожжин («Академия СКА-Юниор»), Александр Иванов («Ирбис»), Александр Морозов («Ладья»), Данил Семененко, Александр Чуклинов (оба — «Локо»), Максим Семенихин («Белые Медведи»), Дмитрий Шутяев («Академия Михайлова»).

Нападающие: Семён Белогуров («Омские Ястребы»), Борис Борин (Академия Михайлова), Семен Герасимов («Кузнецкие Медведи»), Никита Громаков (МХК «Динамо» СПб), Евгений Дубровцев («Академия СКА-Юниор»), Владислав Еуст, Артемий Кулагин (оба — «Белые Медведи»), Адель Калимуллин, Степан Царегородцев (оба — «Спутник»), Степан Куряченков, Алан Шайхлисламов (оба — «Толпар»), Никита Овчаров («Красная Армия»), Андрей Пустовой («Ирбис»), Леонид Сокол («Локо»), Марк Яшников («Стальные Лисы»).

Тренерский штаб: Дмитрий Михайлов – главный тренер, Игорь Щадилов, Андрей Миронов – тренеры, Роман Прокопенко – тренер вратарей, Виктор Петров – тренер по ОФП.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» пройдёт международный хоккейный турнир среди молодежных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях примут участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).