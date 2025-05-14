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Терещенко — о новости про ДТП Мичкова в ОАЭ: не надо из мухи делать слона

Терещенко — о новости про ДТП Мичкова в ОАЭ: не надо из мухи делать слона
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на новость, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков попал в ДТП, произошедшее с хоккеистом и его другом в Дубае.

«Даже не хочу в этом ковыряться. Это личный отдых Матвея, не осуждаю его за это. От ДТП не застрахован любой смертный. Матвей имеет право на личную жизнь, не надо ковыряться в ней. Он тоже человек, так бывает. Я сам попадал в ДТП и по чужой, и по своей вине. Не надо из мухи слона делать, пусть Матвей спокойно себе живёт», – цитирует Терещенко «Советский спорт».

Согласно предварительной информации, Матвей уже покинул ОАЭ. Его паспорт по-прежнему находится у владельца компании, который требует с хоккеиста $ 100 тыс. за причинённый ущерб.

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