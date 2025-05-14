Защитник «Динамо» Пыленков: для меня лучший момент, чтобы попробовать свои силы в НХЛ

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о возможном отъезде в НХЛ. Срок соглашения игрока обороны с бело-голубыми рассчитан до 31 мая. В 2021 году россиянин был выбран «Тампа-Бэй» на драфте НХЛ под общим 196-м номером.

– С «Динамо» есть контакт по новому контракту?

– Какой-то контакт, конечно, был. Разговоры велись, но на данный момент они прекратились.

– Правда ли, что вы задумываетесь об отъезде в «Тампа-Бэй»?

– Да, это правда.

– Все эти годы, с момента драфта, как часто с вами контактировали представители «Тампы»?

– Регулярно. Они смотрят мои игры, подсказывают, что нужно подправить, над чем поработать. Меня там ждут. В дальнейшем посмотрим, как будут обстоять дела. Дело же не в том, чтобы приехать и сразу получить место в топ-4 или топ-6 защитников. За место в составе надо биться, и я к этому готов. Всё зависит от меня. Я приеду и буду выгрызать себе место.

– АХЛ – это что-то страшное для вас или тот промежуточный этап, который вы для себя допускаете?

– В этом точно нет ничего страшного. Мы это всё обсудили. Если надо будет поиграть какое-то время в АХЛ – я готов. Я провёл два хороших сезона в КХЛ, получал много игрового времени. Сейчас лучший момент для того, чтобы попробовать свои силы в НХЛ, – цитирует Пыленкова Sport24.