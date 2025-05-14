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Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» получили бронзовые медали

Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» получили бронзовые медали
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Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» получили бронзовые медали. Уфимский клуб в текущем сезоне дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

«Медали за третье место нашли своих обладателей! Благодарим наших замечательных болельщиков – без вашей поддержки всё было бы невозможным. С теплом и признательностью, ваш «Салават Юлаев», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 уфимский «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Напомним, в предудыщуих двух сезонах уфимский клуб вылетал в первом раунде плей-офф.

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