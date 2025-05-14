Глава Республики Башкортостан подвёл итоги сезона «Салавата Юлаева»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал вручение бронзовых медалей игрокам и тренерам уфимского «Салавата Юлаева».

«Вручили юлаевцам заслуженные награды. Спустя шесть лет наши ребята вновь завоевали бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.

Благодарю парней за характер, силу воли, самоотдачу на протяжении всего сезона. За ту радость, которую они принесли болельщикам нашего клуба. За отличный пример для тысяч мальчишек и девчонок, которые, глядя на мастеров, придут заниматься спортом.

В этом году за основной состав сыграли 12 выпускников школы «СЮ». Это один из лучших показателей лиги. Который в том числе напоминает всем детям в нашей республике и их родителям, что возможно всё. Спасибо спортсменам, тренерам, руководству клуба, компании «Башнефть», которая поддерживает нашу команду.

В этом году «Салават Юлаев» показал рекорд посещаемости – наши жители любят команду, любят красивый хоккей. И уже привыкли к яркой, блестящей игре. Всей республикой мы будем болеть за наш клуб в новом сезоне. Желаю новых ярких побед!» — написал Хабиров в своём телеграм-канале.