Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США — Норвегия, результат матча 14 мая 2025, счет 6:5 ОТ, ЧМ по хоккею 2025

Сборная США упустила преимущество в 4 шайбы, но обыграла Норвегию на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 6:5 в овертайме.

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
США
Окончен
6 : 5
ОТ
Норвегия
1:0 Готье (Пинто, Смит) – 04:50     2:0 Келлер (ЛаКомбе, Кесселринг) – 07:18     2:1 Сольберг (Берглунд, Брандсегг-Нюгор) – 09:59 (pp)     3:1 Томпсон – 12:34     4:1 Маккэррон (О'Коннор, Ховард) – 17:50     5:1 Томпсон (Келлер, Веренски) – 22:55 (pp)     5:2 Сольберг (Мартинсен) – 26:59 (pp)     5:3 Рённильд – 32:48     5:4 Стеен – 51:08     5:5 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Рённильд) – 58:33     6:5 Томпсон (Кули, Келлер) – 64:09 (pp)    

Дублем в основное время матча отметился нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Ещё по шайбе в составе американской команды забросили Каттер Готье, Клейтон Келлер и Майкл Маккэррон. Победный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик.

Хет-трик за Норвегию оформил Стиан Сольберг, сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Ещё по голу забили Мартин Рённильд и Ноа Стеен. Отметим, что в начале второго периода счёт в матче был 5:1 в пользу США.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Казахстан придумал себе большие проблемы, Австрия устроит сенсацию? Расклады на ЧМ-2025
Казахстан придумал себе большие проблемы, Австрия устроит сенсацию? Расклады на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android