Сборная США упустила преимущество в 4 шайбы, но обыграла Норвегию на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 6:5 в овертайме.
Дублем в основное время матча отметился нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Ещё по шайбе в составе американской команды забросили Каттер Готье, Клейтон Келлер и Майкл Маккэррон. Победный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик.
Хет-трик за Норвегию оформил Стиан Сольберг, сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Ещё по голу забили Мартин Рённильд и Ноа Стеен. Отметим, что в начале второго периода счёт в матче был 5:1 в пользу США.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
- 14 мая 2025
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