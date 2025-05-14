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Словакия — Франция, результат матча 14 мая 2025, счет 2:1, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Словакии нанесла Франции четвёртое поражение подряд на чемпионате мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Франции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Франция
1:0 Хромьяк (Гонзек, Дворски) – 29:32     1:1 Будон (Дер, Трей) – 34:34     2:1 Росандич (Чайкович, Криштоф) – 49:13 (pp)    

Голами в составе сборной Словакии отметились Мартин Хромьяк и Мислав Росандич, забросивший победную шайбу в большинстве в середине третьего периода. За Францию отличился Луи Будон. Матч завершился массовой потасовкой.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
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