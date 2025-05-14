Сборная Словакии нанесла Франции четвёртое поражение подряд на чемпионате мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Франции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 2:1.

Голами в составе сборной Словакии отметились Мартин Хромьяк и Мислав Росандич, забросивший победную шайбу в большинстве в середине третьего периода. За Францию отличился Луи Будон. Матч завершился массовой потасовкой.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.