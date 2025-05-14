В Ярославле увеличат количество фан-зон для болельщиков «Локомотива» для просмотра хоккея

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев дал распоряжение на организацию фан-зон для болельщиков «Локомотива» для просмотра финальных матчей Кубка Гагарина с «Трактором».

«Поручил оперативно проработать вопрос по организации фан-зон для трансляции матчей Кубка Гагарина. К ним приковано внимание тысяч болельщиков «Локомотива». Трансляции начинаем с завтрашнего дня. Важно не просто создать условия для просмотра матчей болельщиками, а в первую очередь обеспечить безопасность людей. И этому необходимо уделить самое серьёзное внимание.

В будущем такие точки притяжения должны действовать на постоянной основе, а транслировать необходимо все знаковые события в регионе. Теперь эти события могут транслироваться на экранах в парках, на центральных площадях и в домах культуры с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — написал Евраев в своём телеграм-канале.

Второй матч финальной серии состоится 15 мая в Ярославле. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».