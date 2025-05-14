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«Ванкувер» назначил Адама Фута новым главным тренером команды

«Ванкувер» назначил Адама Фута новым главным тренером команды
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Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» объявила, что новым главным тренером команды стал Адам Фут. Специалист оказался 22-м главным тренером в истории клуба. Ранее команду покинул Рик Токкет, возглавивший «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро.

Фут был нанят в качестве помощника тренера «Ванкувер Кэнакс» 22 января 2023 года. Последние два сезона он провёл, работая с защитниками команды. Ранее Фут никогда не занимал должность главного тренера клуба НХЛ.

Адам Фут — олимпийский чемпион 2002 года, участник трёх Олимпиад (1998, 2002, 2006) в составе сборной Канады. Бо́льшую часть карьеры провёл в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш», вместе с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001). Завершил игровую карьеру в 2011 году.

В текущем сезоне «Ванкувер» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

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