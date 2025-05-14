Карбери высказался о предстоящем пятом матче серии «Вашингтона» с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящей пятой встрече серии с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб уступает со счётом 1-3 в серии.

«Мы не смотрим на ситуацию в целом, это будет всего лишь одна игра. Итак, есть отправная точка — просто выиграть один хоккейный матч. И что даёт нам уверенность в том, что мы сможем это сделать: мы уже делали это в этой серии, мы были отличной хоккейной командой весь год, мы были отличной домашней командой весь сезон», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.