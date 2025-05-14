Бриндамор ответил на вопрос о возможном участии Никишина в пятом матче серии с «Кэпиталз»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский защитник Александр Никишин не примет участия в пятой встрече серии с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин тренировался в звене с Дмитрием Орловым и даже выходил на предматчевую разминку во время четвёртой игры.

В пятом матче серии готов сыграть защитник Джейлен Чатфилд, получивший небольшое повреждение в предыдущей встрече.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».