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Бриндамор ответил на вопрос о возможном участии Никишина в пятом матче серии с «Кэпиталз»

Бриндамор ответил на вопрос о возможном участии Никишина в пятом матче серии с «Кэпиталз»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский защитник Александр Никишин не примет участия в пятой встрече серии с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин тренировался в звене с Дмитрием Орловым и даже выходил на предматчевую разминку во время четвёртой игры.

В пятом матче серии готов сыграть защитник Джейлен Чатфилд, получивший небольшое повреждение в предыдущей встрече.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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