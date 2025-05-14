В МХЛ был установлен рекорд посещаемости для матчей лиги, проходивших в Москве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу хозяев площадки. В этой игре был установлен рекорд посещаемости для встреч МХЛ, которые состоялись в Москве.

На матче присутствуют 6112 зрителей. Это рекорд посещаемости не только для МХК «Спартак», но и для матчей МХЛ в Москве, за всю историю лиги. Прошлое достижение принадлежало тоже молодёжке «Спартака» – 5240 зрителей в Сокольниках, 27 апреля 2014 года в финале победного Кубка Харламова с «Красной Армией».

Напомним, в первой игре финальной серии красно-белые оказались сильнее со счётом 2:1.