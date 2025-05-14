В МХЛ был установлен рекорд посещаемости для матчей лиги, проходивших в Москве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу хозяев площадки. В этой игре был установлен рекорд посещаемости для встреч МХЛ, которые состоялись в Москве.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
МХК Спартак
Москва
3-й период
4 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Яриков (Мыльников) – 03:29 (5x5) 1:1 Нугманов (Корнилов, Васильев) – 16:37 (5x5) 2:1 Ракчеев (Перелыгин, Рыбенок) – 23:50 (5x5) 3:1 Плесовских (Варюшкин, Кашаев) – 25:15 (5x5) 3:2 Поляков (Лутфуллин, Ремезовский) – 44:51 (5x5) 4:2 Рябов (Яриков, Тюрин) – 54:35 (en) 4:3 Сураев (Короткий, Капчук) – 56:52 (6x5)
На матче присутствуют 6112 зрителей. Это рекорд посещаемости не только для МХК «Спартак», но и для матчей МХЛ в Москве, за всю историю лиги. Прошлое достижение принадлежало тоже молодёжке «Спартака» – 5240 зрителей в Сокольниках, 27 апреля 2014 года в финале победного Кубка Харламова с «Красной Армией».
Напомним, в первой игре финальной серии красно-белые оказались сильнее со счётом 2:1.
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