МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» и повёл со счётом 2-0 в серии финала Кубка Харламова

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки. МХК «Спартак» повёл в финальной серии со счётом 2-0.
За МХК «Спартак» голы забили Андрей Яриков, Никита Ракчеев, Александр Плесовских, Иван Рябов и Сергей Лукьянцев. За «СКА-1946» отличились Амир Нугманов, Матвей Поляков и Никита Сураев.
В этой игре был установлен рекорд посещаемости для встреч МХЛ, которые состоялись в Москве. На матче присутствовали 6112 зрителей.
Третья игра серии состоится в Санкт-Петербурге 16 мая.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
- 14 мая 2025
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