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МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» и повёл со счётом 2-0 в серии финала Кубка Харламова

МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» и повёл со счётом 2-0 в серии финала Кубка Харламова
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки. МХК «Спартак» повёл в финальной серии со счётом 2-0.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Яриков (Мыльников) – 03:29 (5x5)     1:1 Нугманов (Корнилов, Васильев) – 16:37 (5x5)     2:1 Ракчеев (Перелыгин, Рыбенок) – 23:50 (5x5)     3:1 Плесовских (Варюшкин, Кашаев) – 25:15 (5x5)     3:2 Поляков (Лутфуллин, Ремезовский) – 44:51 (5x5)     4:2 Рябов (Яриков, Тюрин) – 54:35 (en)     4:3 Сураев (Короткий, Капчук) – 56:52 (6x5)     5:3 Лукьянцев – 59:57 (en)    

За МХК «Спартак» голы забили Андрей Яриков, Никита Ракчеев, Александр Плесовских, Иван Рябов и Сергей Лукьянцев. За «СКА-1946» отличились Амир Нугманов, Матвей Поляков и Никита Сураев.

В этой игре был установлен рекорд посещаемости для встреч МХЛ, которые состоялись в Москве. На матче присутствовали 6112 зрителей.

Третья игра серии состоится в Санкт-Петербурге 16 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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