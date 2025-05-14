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Нападающий Тейлор Бек подписал контракт с швейцарским клубом «Женева-Серветт»

Нападающий Тейлор Бек подписал контракт с швейцарским клубом «Женева-Серветт»
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Нападающий Тейлор Бек подписал контракт с швейцарским клубом «Женева-Серветт». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним форвардом рассчитан сроком на два сезона. Ранее «Сибирь» не стала продлевать контракт с канадским нападающим.

Тейлор Бек в сезоне провёл 64 игры, в которых записал на свой счёт 62 (19+43) очка. В плей-офф канадский форвард набрал шесть очков в семи матчах серии с «Салаватом Юлаевым». Бек в текущем розыгрыше Кубке Гагарина забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету Бека 485 матчей и 374 очка — 123 заброшенные шайбы и 251 результативная передача.

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