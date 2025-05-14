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Рик Токкет станет новым главным тренером «Филадельфии»

Рик Токкет станет новым главным тренером «Филадельфии»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что Рик Токкет станет новым главным тренером «Филадельфии Флайерз». Контракт должен быть подписан на пять лет на общую сумму $ 25 млн. Ранее Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс».

Токкет начал тренерскую карьеру с 2002 года. Специалист возглавил «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро. Помимо «Ванкувера», Токкет являлся главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризоны Койотс».

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.

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