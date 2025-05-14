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Кросби оценил уход из «Питтсбурга» Салливана, возглавлявшего команду в течение 10 лет

Кросби оценил уход из «Питтсбурга» Салливана, возглавлявшего команду в течение 10 лет
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил уход Майка Салливана, возглавлявшего команду в течение 10 лет. Салливан был главным тренером «Питтсбурга» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

«Честно говоря, я бы не сказал, что удивлён произошедшей отставкой. Я понимаю это, ведь уже достаточно долго играю, чтобы знать, что всегда будут какие-то перемены, когда не получаешь желаемых результатов. И мы уже давно не получаем желаемых результатов. Это часть поражений. Это часть вещей, которые делают поражение таким трудным.

Он проделал с командой невероятную работу. Если вы действительно задумаетесь, 10 лет — это невероятно долгий срок для тренера команды в НХЛ. Нам повезло, что у нас осталось так много прекрасных воспоминаний с ним в качестве нашего тренера», — цитирует Кросби The Athletic.

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