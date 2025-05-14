«Лос-Анджелес» объявил о назначении Кена Холланда генеральным менеджером клуба

«Лос-Анджелес Кингз» назначил Кена Холланда генеральным менеджером, сообщает пресс-служба клуба.

С 2019 по 2024 год Холланд был генменеджером «Эдмонтон Ойлерз». В текущем сезоне он работал в НХЛ в качестве консультанта по хоккейным операциям. Ранее он 34 года отработал в структуре «Детройт Ред Уингз», с которым выиграл четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), в том числе последние три – в качестве генерального менеджера.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» объявил о расторжении контракта с генменеджером клуба Робом Блэйком. В текущем сезоне «короли» в четвёртый раз подряд проиграли «Эдмонтону» в первом раунде Кубка Стэнли.