Рик Токкет поделился эмоциями от назначения главным тренером «Филадельфии Флайерз»

Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет поделился эмоциями от назначения на этот пост. Ранее Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс».

«Я всегда был лётчиком в душе и пронёс эту страсть и энергию, которые олицетворяют этот город и организацию, со мной на протяжении всей моей карьеры. Я хочу поблагодарить Дэнни Бриера, Кита Джонса и Дэна Хилферти за эту честь и возможность. Я не мог бы быть более взволнован, чтобы получить возможность вернуть эту команду в элиту НХЛ, к которой этот клуб принадлежит. Нам предстоит много работы, но я уверен в направлении, в котором мы движемся, и полон решимости довести нас туда», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Токкет начал тренерскую карьеру с 2002 года. Специалист возглавил «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро. Помимо «Ванкувера», Токкет являлся главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризоны Койотс».

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.