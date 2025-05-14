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Рик Токкет поделился эмоциями от назначения главным тренером «Филадельфии Флайерз»

Рик Токкет поделился эмоциями от назначения главным тренером «Филадельфии Флайерз»
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Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет поделился эмоциями от назначения на этот пост. Ранее Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс».

«Я всегда был лётчиком в душе и пронёс эту страсть и энергию, которые олицетворяют этот город и организацию, со мной на протяжении всей моей карьеры. Я хочу поблагодарить Дэнни Бриера, Кита Джонса и Дэна Хилферти за эту честь и возможность. Я не мог бы быть более взволнован, чтобы получить возможность вернуть эту команду в элиту НХЛ, к которой этот клуб принадлежит. Нам предстоит много работы, но я уверен в направлении, в котором мы движемся, и полон решимости довести нас туда», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Токкет начал тренерскую карьеру с 2002 года. Специалист возглавил «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро. Помимо «Ванкувера», Токкет являлся главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризоны Койотс».

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.

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