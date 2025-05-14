Сборная Швеции разгромила Латвию и возглавила группу А на чемпионате мира — 2025
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Сегодня, 14 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме в рамках чемпионата мира по хоккею прошла игра между национальными командами Латвии и Швеции. Встреча завершилась победой шведской сборной со счётом 6:0.
ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Латвия
Окончен
0 : 6
Швеция
0:1 Андерссон (Линдхольм) – 30:15 0:2 Бенгтссон (Веннберг, Бродин) – 30:27 0:3 Рэймонд (Карлссон, Лундестрём) – 40:36 0:4 Ларссон (Фрёден, Карлссон) – 48:32 0:5 Зибанеджад (Веннберг, Бродин) – 50:46 0:6 Линдхольм (Фрёден, Рэймонд) – 58:49 (pp)
Голами отметились Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Рэймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанеджад и Элиас Линдхольм.
Швеция выиграла все четыре своих встречи в основное время и с 12 очками возглавила группу А. Латвия уступила во втором матче на турнире из четырёх.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
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