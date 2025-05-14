Сборная Швеции разгромила Латвию и возглавила группу А на чемпионате мира — 2025

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме в рамках чемпионата мира по хоккею прошла игра между национальными командами Латвии и Швеции. Встреча завершилась победой шведской сборной со счётом 6:0.

Голами отметились Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Рэймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанеджад и Элиас Линдхольм.

Швеция выиграла все четыре своих встречи в основное время и с 12 очками возглавила группу А. Латвия уступила во втором матче на турнире из четырёх.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.