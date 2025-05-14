Сборная Казахстана крупно проиграла Дании и потерпела третье поражение кряду на ЧМ-2025
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Сегодня, 14 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Дании и Казахстана. Игра закончилась победой датской команды со счётом 5:1.
ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 5
Дания
0:1 Огор (Блихфельд, Кох) – 24:20 0:2 Труэ (Русселль, Йенсен) – 32:57 (pp) 1:2 Михайлис (Старченко, Метальников) – 46:33 1:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Блихфельд) – 50:08 (pp) 1:4 Труэ (Лауридсен) – 50:28 1:5 Олесен – 59:53
Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. Единственную шайбу за Казахстан забросил Никита Михайлис.
Сборная Казахстана потерпела третье поражение в четырёх матчах на групповом этапе. Сборная Дании одержала первую победу в группе В. Таким образом, датская сборная набрала первые очки на домашнем чемпионате мира.
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