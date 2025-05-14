Сборная Казахстана крупно проиграла Дании и потерпела третье поражение кряду на ЧМ-2025

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Дании и Казахстана. Игра закончилась победой датской команды со счётом 5:1.

Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. Единственную шайбу за Казахстан забросил Никита Михайлис.

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в четырёх матчах на групповом этапе. Сборная Дании одержала первую победу в группе В. Таким образом, датская сборная набрала первые очки на домашнем чемпионате мира.