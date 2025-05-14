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Сергей Брылин не станет главным тренером ЦСКА и продолжит работу в «Дэвилз»

Сергей Брылин не станет главным тренером ЦСКА и продолжит работу в «Дэвилз»
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Помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин продолжит работу в клубе в следующем сезоне, сообщает New Jersey Hockey Now. Ранее в СМИ появились слухи, что Брылин может возглавить ЦСКА. Российский специалист не хочет покидать «Дэвилз» и продолжит работу в клубе, где ему был предложен новый контракт.

Ранее «Нью-Джерси» покинули два помощника тренера Райан Макгилл и Крис Тейлор. Сейчас клуб ищет замену этим специалистам.

Брылин всю игровую карьеру в НХЛ провёл в «Нью-Джерси». За это время он сыграл 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков. По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года он вошёл в тренерский штаб основной команды.

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