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Торонто Мэйпл Лифс — Флорида Пантерз, результат матча 15 мая 2025, счёт 1:6, пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Флорида» разгромила «Торонто» и вышла вперёд в серии. У Бобровского — 31 сейв
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В ночь на 15 мая в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей площадки со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Аарон Экблад (1+1), Йеспер Боквист (1+1), Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Также первый гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Звёздный голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 31 сейв и был близок к шат-ауту, но пропустил за за минуту до конца встречи единственную шайбу хозяев, автором которой стал Николас Робертсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого матча счёт в серии игр между командами стал 3-2 в пользу «пантер». Следующая встреча состоится на площадке «Флориды» в ночь с 16 на 17 мая. Начало — в 23:00 мск.

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