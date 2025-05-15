Бобровский догнал Кроуфорда на 21-м месте в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 52-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру. В ночь с 14 на 15 мая мск «Пантерз» с Бобровским в воротах со счётом 6:1 обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (3-2).

На достижение этого показателя Бобровскому потребовалось провести 104 матча. В истории плей-офф НХЛ он догнал по количеству побед находящегося на 21-м месте Кори Кроуфорда (52 победы в 96 матчах).

Среди российских вратарей больше побед в матчах Кубка Стэнли только у Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 67 побед в 120 матчах (12-е место в истории НХЛ).

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