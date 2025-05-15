Бобровский догнал Кроуфорда на 21-м месте в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 52-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру. В ночь с 14 на 15 мая мск «Пантерз» с Бобровским в воротах со счётом 6:1 обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (3-2).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38 0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08 0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05 0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01 0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23 0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp) 1:6 Робертсон – 58:54 (pp)
На достижение этого показателя Бобровскому потребовалось провести 104 матча. В истории плей-офф НХЛ он догнал по количеству побед находящегося на 21-м месте Кори Кроуфорда (52 победы в 96 матчах).
Среди российских вратарей больше побед в матчах Кубка Стэнли только у Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 67 побед в 120 матчах (12-е место в истории НХЛ).
Видео: Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде
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