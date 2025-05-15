Капитан «Флориды» Барков: мы многому научились после двух поражений от «Торонто»

Капитан «Флориды Пантерз» финский нападающий Александр Барков прокомментировал разгромную победу своей команды в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра прошла в канадском Торонто и завершилась со счётом 6:1 в пользу «Флориды».

«Мы с самого начала делали то, что приносит нам успех. Сражались, играли просто, держали фокус. Это то, в чём мы были хороши в последних трёх матчах. Мы учимся после каждой игры. Побеждать здорово, но после поражений учишься больше всего. Мы многому научились после двух поражений. С каждой игрой становится всё тяжелее, мы счастливы сегодняшней победе. Мы провели хорошие 60 минут. Мы знаем, что в следующем матче будет тяжелее, чем в предыдущих. Нам нужно сфокусироваться, восстановиться и подготовиться», — сказал Барков в эфире Sportsnet.

Шестая игра серии плей-офф между «Пантерз» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 16 на 17 мая мск.

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»