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Капитан «Флориды» Барков: мы многому научились после двух поражений от «Торонто»

Капитан «Флориды» Барков: мы многому научились после двух поражений от «Торонто»
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Капитан «Флориды Пантерз» финский нападающий Александр Барков прокомментировал разгромную победу своей команды в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра прошла в канадском Торонто и завершилась со счётом 6:1 в пользу «Флориды».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

«Мы с самого начала делали то, что приносит нам успех. Сражались, играли просто, держали фокус. Это то, в чём мы были хороши в последних трёх матчах. Мы учимся после каждой игры. Побеждать здорово, но после поражений учишься больше всего. Мы многому научились после двух поражений. С каждой игрой становится всё тяжелее, мы счастливы сегодняшней победе. Мы провели хорошие 60 минут. Мы знаем, что в следующем матче будет тяжелее, чем в предыдущих. Нам нужно сфокусироваться, восстановиться и подготовиться», — сказал Барков в эфире Sportsnet.

Шестая игра серии плей-офф между «Пантерз» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 16 на 17 мая мск.

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