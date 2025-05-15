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Дмитрий Куликов стал первым российским защитником, отличившимся голом в этом Кубке Стэнли

Дмитрий Куликов стал первым российским защитником, отличившимся голом в этом Кубке Стэнли
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов забросил первую для себя шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Это произошло в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли, который проходил в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» и завершился разгромной победой «пантер» со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

На 7-й минуте второго периода Куликов отличился голом после передач американских хоккеистов Нейта Шмидта и Мэттью Ткачука. Эта шайба стала первой для российских защитников в текущем розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее среди отечественных игроков голы забивали 12 форвардов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лучший снайпер среди россиян — Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз», в активе которого семь голов в девяти матчах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».

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