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Дмитрий Куликов стал первым российским защитником, отличившимся голом в этом Кубке Стэнли

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов забросил первую для себя шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Это произошло в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли, который проходил в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» и завершился разгромной победой «пантер» со счётом 6:1.

На 7-й минуте второго периода Куликов отличился голом после передач американских хоккеистов Нейта Шмидта и Мэттью Ткачука. Эта шайба стала первой для российских защитников в текущем розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее среди отечественных игроков голы забивали 12 форвардов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лучший снайпер среди россиян — Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз», в активе которого семь голов в девяти матчах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».

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