Невероятный сейв Бобровского в меньшинстве помешал «Торонто» сравнять счёт в 5-м матче КС

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский защитил свои ворота в сложнейшем эпизоде на последней минуте первого периода пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, счёт в серии 3-2). В этот момент счёт в матче был 1:0 в пользу «Пантерз», клуб из Флориды играл в численном меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Бобровского в этой встрече 31 сейв при 32 бросках в створ (96,88%).

Шестая игра серии плей-офф между «Пантерз» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 16 на 17 мая мск.