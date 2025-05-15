Невероятный сейв Бобровского в меньшинстве помешал «Торонто» сравнять счёт в 5-м матче КС
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский защитил свои ворота в сложнейшем эпизоде на последней минуте первого периода пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, счёт в серии 3-2). В этот момент счёт в матче был 1:0 в пользу «Пантерз», клуб из Флориды играл в численном меньшинстве.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38 0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08 0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05 0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01 0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23 0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp) 1:6 Робертсон – 58:54 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего на счету Бобровского в этой встрече 31 сейв при 32 бросках в створ (96,88%).
Шестая игра серии плей-офф между «Пантерз» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 16 на 17 мая мск.
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