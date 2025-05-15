Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Невероятный сейв Бобровского в меньшинстве помешал «Торонто» сравнять счёт в 5-м матче КС

Невероятный сейв Бобровского в меньшинстве помешал «Торонто» сравнять счёт в 5-м матче КС
Комментарии

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский защитил свои ворота в сложнейшем эпизоде на последней минуте первого периода пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, счёт в серии 3-2). В этот момент счёт в матче был 1:0 в пользу «Пантерз», клуб из Флориды играл в численном меньшинстве.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Бобровского в этой встрече 31 сейв при 32 бросках в створ (96,88%).

Шестая игра серии плей-офф между «Пантерз» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 16 на 17 мая мск.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Материалы по теме
Бобровский включил режим бога! Фанаты «Торонто» в отчаянии
Видео
Бобровский включил режим бога! Фанаты «Торонто» в отчаянии
Материалы по теме
Бобровский догнал Кроуфорда на 21-м месте в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android