36-летний Сергей Бобровский во второй раз подряд признан первой звездой матча Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан экспертами Национальной хоккейной лиги первой звездой пятой встречи серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс», которая проходила в канадском Торонто и завершилась разгромной победой «Пантерз» со счётом 6:1.

36-летний Бобровский совершил по ходу матча 31 спасение и был близок к шат-ауту, однако пропустил шайбу за минуту до окончания встречи. Второй звездой признан шведский нападающий «Флориды» Йеспер Боквист, на счету которого в сегодняшнем матче заброшенная шайба и голевая передача.

Третья звезда — канадский форвард «пантер» Сэм Райнхарт, отдавший два результативных паса.

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