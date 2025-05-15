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36-летний Сергей Бобровский во второй раз подряд признан первой звездой матча Кубка Стэнли

36-летний Сергей Бобровский во второй раз подряд признан первой звездой матча Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан экспертами Национальной хоккейной лиги первой звездой пятой встречи серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс», которая проходила в канадском Торонто и завершилась разгромной победой «Пантерз» со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

36-летний Бобровский совершил по ходу матча 31 спасение и был близок к шат-ауту, однако пропустил шайбу за минуту до окончания встречи. Второй звездой признан шведский нападающий «Флориды» Йеспер Боквист, на счету которого в сегодняшнем матче заброшенная шайба и голевая передача.

Третья звезда — канадский форвард «пантер» Сэм Райнхарт, отдавший два результативных паса.

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