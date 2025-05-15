Дмитрий Куликов стал 13-м российским игроком, забросившим шайбу в этом сезоне Кубка Стэнли

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов забросил первую для себя шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2024/2025. Это произошло на 27-й минуте пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, счёт в серии 3-2), гол Куликова установил текущий счёт 2:0.

Тем самым Куликов стал 13-м российским хоккеистом, отличившимся в этом плей-офф. Ранее это смогли сделать Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Павел Бучневич и Алексей Торопченко (оба — «Сент-Луис Блюз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба — «Вегас Голден Найтс»), Евгений Дадонов («Даллас Старз») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»).

При этом только Куликов из всех российских игроков с голами в текущем Кубке Стэнли является защитником.

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