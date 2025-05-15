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Дмитрий Куликов стал 13-м российским игроком, забросившим шайбу в этом сезоне Кубка Стэнли

Дмитрий Куликов стал 13-м российским игроком, забросившим шайбу в этом сезоне Кубка Стэнли
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов забросил первую для себя шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2024/2025. Это произошло на 27-й минуте пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, счёт в серии 3-2), гол Куликова установил текущий счёт 2:0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

Тем самым Куликов стал 13-м российским хоккеистом, отличившимся в этом плей-офф. Ранее это смогли сделать Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Павел Бучневич и Алексей Торопченко (оба — «Сент-Луис Блюз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба — «Вегас Голден Найтс»), Евгений Дадонов («Даллас Старз») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»).

При этом только Куликов из всех российских игроков с голами в текущем Кубке Стэнли является защитником.

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