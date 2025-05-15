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Вегас Голден Найтс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 15 мая 2025, счёт 0:1 ОТ, пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в 5-м матче серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
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Сегодня, утром 15 мая, завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 1
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Драйзайтль, Нурс) – 67:19    

Единственную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал верх в серии с «рыцарями» со счётом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем противостояния «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «звёзд».

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