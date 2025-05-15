«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в 5-м матче серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Сегодня, утром 15 мая, завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал верх в серии с «рыцарями» со счётом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем противостояния «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «звёзд».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: