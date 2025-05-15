«Эдмонтон» вышел в полуфинал КС, «Милан» не смог взять Кубок Италии. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ и вышле в полуфинал Кубка Стэнли, «Болонья» победила «Милан» и стала победителем Кубка Италии — 2024/2025, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Риме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».