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15 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, теннис, единая лига, футзал, чм-2025 хоккей, Арина Соболенко

«Эдмонтон» вышел в полуфинал КС, «Милан» не смог взять Кубок Италии. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» в гостях в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ и вышле в полуфинал Кубка Стэнли, «Болонья» победила «Милан» и стала победителем Кубка Италии — 2024/2025, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Риме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в 5-м матче серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
  2. «Болонья» победила «Милан» и завоевала Кубок Италии.
  3. Чжэн Циньвэнь обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Риме.
  4. ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв «Зенит» в серии пенальти.
  5. «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Миннесоте» в пятом матче серии и покинул плей-офф НБА.
  6. «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны», забив победный гол «Мальорке» на 90+5-й минуте.
  7. «Флорида» разгромила «Торонто» и вышла вперёд в серии. У Бобровского — 31 сейв.
  8. ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче серии и вышел в финал Единой лиги.
  9. Определился ещё один испанский клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона.
  10. Сборная Швеции разгромила Латвию и возглавила группу А на чемпионате мира — 2025.
  11. «Бостон» без Тейтума дома обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.
  12. Сборная Казахстана крупно проиграла Дании и потерпела третье поражение кряду на ЧМ-2025.
  13. УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу 2026 года в другую страну.
  14. Ассист Шапи помог «Спортинг Канзас-Сити» уйти от поражения в матче МЛС с «Сент-Луисом».
  15. «Шахтёр» победил киевское «Динамо» в серии пенальти и выиграл Кубок Украины.
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