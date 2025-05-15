«Эдмонтон» вышел в полуфинал КС, «Милан» не смог взять Кубок Италии. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ и вышле в полуфинал Кубка Стэнли, «Болонья» победила «Милан» и стала победителем Кубка Италии — 2024/2025, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Риме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в 5-м матче серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
- «Болонья» победила «Милан» и завоевала Кубок Италии.
- Чжэн Циньвэнь обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Риме.
- ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв «Зенит» в серии пенальти.
- «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Миннесоте» в пятом матче серии и покинул плей-офф НБА.
- «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны», забив победный гол «Мальорке» на 90+5-й минуте.
- «Флорида» разгромила «Торонто» и вышла вперёд в серии. У Бобровского — 31 сейв.
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