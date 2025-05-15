«Это была хорошая победа». Бобровский оценил разгром «Торонто» в пятом матче серии

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). 36-летний Бобровский совершил по ходу матча 31 спасение и был близок к шат-ауту, однако пропустил шайбу за минуту до окончания встречи и был признан первой звездой игры.

«Каждый голевой момент у твоих ворот — это важный момент, потому что ты не знаешь, как сложится матч. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это, в общем-то, всё, что нужно делать. Я думаю, наша команда отлично поработала. Они сыграли хороший матч, играли просто и жёстко, как единое целое всей пятёркой на льду. Это была хорошая победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.