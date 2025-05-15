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«Это была хорошая победа». Бобровский оценил разгром «Торонто» в пятом матче серии

«Это была хорошая победа». Бобровский оценил разгром «Торонто» в пятом матче серии
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). 36-летний Бобровский совершил по ходу матча 31 спасение и был близок к шат-ауту, однако пропустил шайбу за минуту до окончания встречи и был признан первой звездой игры.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

«Каждый голевой момент у твоих ворот — это важный момент, потому что ты не знаешь, как сложится матч. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это, в общем-то, всё, что нужно делать. Я думаю, наша команда отлично поработала. Они сыграли хороший матч, играли просто и жёстко, как единое целое всей пятёркой на льду. Это была хорошая победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

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